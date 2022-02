El año legislativo comenzó de la misma manera que terminó el anterior: con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición y el no tratamiento del proyecto de Presupuesto 2022 que envió el Poder Ejecutivo.

"Hasta el día de hoy no hubo ningún acercamiento con el Ejecutivo, estamos esperando saber quién va a ser el interlocutor", comentó el diputado provincial radical, Fabián Palo Oliver, en diálogo con FM Sí. El titular de la Comisión de Presupuesto convocó a una reunión para este jueves a las 10 de la mañana, en la que finalmente no hubo acuerdo, por lo que el proyecto no se tratará esta tarde y quedaría pendiente para la sesión del 24 de febrero.

Las versiones cruzadas entre oficialismo y oposición no tardaron en aparecer. "Lo que le pedimos que modifiquen no es demasiado, son cosas muy chicas que, sin embargo, no quisieron discutir. Quieren que el proyecto salga tal cual está, sin ninguna modificación", se quejaron algunos legisladores del radicalismo. "Están cómodos con esta situación, con reconducir el presupuesto", disparó un socialista.

Desde el peronismo aseguran que no es así, que la no aprobación del presupuesto complica las discusiones paritarias. "La oposición no está pensando en nada más que en las elecciones de 2023. Van a hacer lo posible para complicar los últimos dos años de gobierno", se quejan.

En los días previos, el Partido Justicialista emitió un comunicado durísimo: "Los mismos que le sancionaron un presupuesto impropio a la gestión entrante a fines de 2019 son quienes rechazaron la ley de leyes necesaria para el ejercicio 2022", afirma.

Como ejemplos, enumera el actual Plan Incluir, que abarca localidades de los 19 departamentos de la provincia, a diferencia del Plan Abre -su antecesor durante la gestión socialista- que se destinaba a Santa Fe y Rosario únicamente. "Más aún, sólo en el año 2021 se financiaron más de 400 proyectos alcanzando a más de 70 localidades de diferentes signos políticos", puntualizan. También la puesta al día del pago del Fondo de Financiamiento Educativo, "el cual durante la gestión socialista se pagaba con más un año de atraso", y que en 2021 significó una transferencia de 2.700 millones de pesos.

Desde la oposición, 17 legisladores radicales sostuvieron que el reclamo son "las deudas que tiene el gobierno con respecto a los presupuestos 2020 y 2021 con gobierno locales que no son del Justicialismo". "Durante el gobierno de Omar Perotti los presidentes comunales e intendentes de la UCR, el PS, el PDP y el PRO sufrieron una fuerte discriminación. Los pueblos gobernados por el PJ recibieron 877 pesos por habitante, los pueblos gobernados por la oposición recibieron 180 pesos por habitante, más de cuatro veces menos", agregaron.