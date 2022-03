Desde el gremio de Dragado y Balzamiento salieron al cruce del gobierno nacional al considerar que no fueron tenidos en cuenta para la inauguración de la sede del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable que tuvo lugar esta semana en la ciudad de Rosario.

“Convocan fundamentalmente a referentes políticos y muchos de ellos no saben nada de la Hidrovía. Ahora a los trabajadores los dejan afuera”, disparó Edgardo Arrieta, secretario General del sindicato.

Durante la semana, funcionarios nacionales y provinciales participaron de la inauguración de la sede del organismo, que funcionará en un inmueble histórico ubicado en Laprida 702. Del encuentro participaron, el presidente del Ente, Ariel Sujarchuk, el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano y el gobernador Omar Perotti, entre otros.

“Evidentemente se habla de federalización y democratización pero el sesgo discriminatorio para los trabajadores es notable y preocupante”, indicó Arrieta.

Desde el gobierno nacional indicaron que el establecimiento de esta nueva sede se da como parte de un proceso de federalización y democratización de los ríos argentinos impulsado por el Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Alexis Guerrera, que comenzó con la formación del Consejo Federal Hidrovía y posteriormente con la creación del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable el 25 de agosto del 2021.

Tras la inauguración que tuvo lugar el día martes, el referente de Dragado y Balizamiento, indicó: “El mismo gobernador Perotti señaló que el presidente de la Nación (Alberto Fernández) asumió el compromiso de ir avanzando en organismos federales y una de ellas era que el organismo de control de la Hidrovía iba a tener sede en Rosario y dejará de ser una perdida oficina de Buenos Aires”.

En tanto, agregó: “Celebramos este paso hacia la federalización y que este ente esté en la ciudad pero no admitimos que nos ninguneen de esta manera en hechos tan trascendentes”.

El organismo contará con la participación de las siete provincias costeras, entre ellas Santa Fe, y de los distintos actores que posibilitan la operatividad en al Hidrovía Paraná Paraguay.

En ese sentido y para ratificar la disconformidad del gremio, Arrieta concluyó: "No hay actividad en la hidrovía si no hay trabajadores, no merecemos este trato”.