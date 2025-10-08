El ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, visitará este miércoles la Legislatura provincial para participar de la reunión de la comisión homónima de la Cámara Baja.

La iniciativa, impulsada por el diputado radical Dionisio Scarpin, tiene como objetivo conocer el estado de situación luego de que el presidente Javier Milei decidiera paralizar todos los avances en materia vial.

El encuentro se dará además en un contexto de movimientos significativos a nivel nacional. Este miércoles se abrirán los sobres del primer llamado a licitación por parte de la cartera del funcionario (sin designación oficial) Martín Maccarone, presunto secretario coordinador de Infraestructura, quien tiene a su cargo la privatización de las rutas con peajes.

Para lograrlo, Maccarone mantuvo reuniones en las últimas semanas con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, y con ejecutivos de varias empresas del sector para “convencerlos de que presenten ofertas” para las concesiones de distintos corredores, según publicó Letra P.

Entre esas trazas viales se encuentran la autovía del Mercosur sobre las rutas nacionales 12 y 14 y el acceso al paso fronterizo en Paso de los Libres, así como el puente Rosario–Victoria.

Asimismo, desde el gobierno santafesino reclaman el traspaso de determinadas obras estratégicas, que corresponden a Nación, sobre las que el gobernador Maximiliano Pullaro quiere intervenir utilizando recursos del megaendeudamiento aprobado en junio de este año.

Y si bien el crédito provincial está aprobado, el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo se niega a firmar el aval necesario para que Santa Fe pueda tomar los fondos e iniciar las obras.

Por todo ello, el abandono estatal de las rutas nacionales también se volvió un tema recurrente en la Cámara Baja. En este último año se presentaron más de 40 proyectos sobre el tema, en su gran mayoría pidiendo mayor información o declarando la preocupación del cuerpo.

En tal contexto, los diputados santafesinos esperan conocer detalles del deterioro de las carpetas asfálticas en todo el territorio provincial, una jurisdicción que depende de sus rutas para el normal funcionamiento de su economía interna y su comercio exterior.

Según adelantó Scarpin en declaraciones a distintos medios, Enrico también dará precisiones sobre los trabajos que tiene pendiente la administración de Pullaro, fundamentalmente en relación al acceso a los puertos del Gran Rosario.

Como se dijo, el Gobierno de Santa Fe viene reclamando que Milei le ceda el mantenimiento de más de mil kilómetros de rutas nacionales, sobre un total de 2.300, fundamentalmente las trazas comprendidas por las autovías 11, 33 y la autopista A012.

Asimismo, un proyecto reciente de la socialista Sofía Masutti alertó acerca de la alta tasa de letalidad de la ruta 34, donde “en promedio se registran ocho fallecidos cada 100 kilómetros, superando significativamente a la ruta 11, que presenta una tasa de cinco víctimas por cada 100 kilómetros”.

"Los accidentes trágicos más frecuentes en los últimos meses se han dado entre Sunchales y Arrufó, y también entre Cañada Rosquín y Centeno. Los dos tramos se caracterizan por estar en mal estado de conservación: hay ahuellamientos, la señalización horizontal está desapareciendo y las banquinas se encuentran en pésimo estado", completó la funcionaria en su escrito.