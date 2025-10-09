El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, visitó este miércoles la Legislatura provincial para participar de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, donde reconoció las dificultades que enfrenta la provincia para coordinar con el Gobierno nacional el mantenimiento y la ejecución de obras clave.

La vicepresidenta de la comisión, la diputada Verónica Baró Graf, señaló que fue la tercera vez que Enrico concurre al cuerpo y detalló que uno de los ejes del intercambio fue “la ausencia de la Nación en el mantenimiento de las rutas nacionales”, entre ellas las 33, 34, 178 y 11.

Según explicó, el ministro “contó que al comienzo del nuevo gobierno nacional hubo intención de seguir colaborando, pero que a mediados del año la gestión de Javier Milei se desentendió completamente de las rutas, y Vialidad quedó solo para el bacheo”.

Baró Graf agregó que Enrico describió “una situación de inconsistencia en las promesas nacionales y desconfianza de las empresas en los mecanismos de pago del Estado nacional”. En ese contexto, el único avance mencionado fue la negociación en torno al mantenimiento del puente Rosario–Victoria, aunque “todavía está en pañales”, dado que aún no está claro si Nación cumplirá su parte.

La diputada también contó que se habló sobre la Ruta 33, donde existen tramos en los que se realizan trabajos mínimos tras un recurso judicial presentado por el intendente de Chabás. “Son apenas 20 kilómetros de repavimentación, no una recomposición integral”, aclaró.

Otro de los temas abordados fue la situación del aeropuerto de Rosario. Baró Graf destacó que “se está haciendo un trabajo de nivel importante, pagado íntegramente por la Provincia porque Nación se corrió”. La diputada explicó que la obra se realizó mediante contratación directa, y que desde la oposición solicitaron informes sobre las razones de esa modalidad y sobre si se tuvieron en cuenta las observaciones de las empresas que participaron en la licitación anterior.

Enrico también mencionó su preocupación por el desbarrancamiento de la ladera del Saladillo y por la situación del Hospital Sur. Además, adelantó que regresará el 29 de octubre a la Legislatura para tratar el tema de los accesos a los puertos, que calificó como “no menor”.

“La charla fue buena, participaron varios diputados e incluso se sumaron legisladores de otras comisiones”, resumió Baró Graf, quien valoró la presencia del ministro y destacó su postura: “Fue muy cauto, pero dejó claro que la Provincia está tratando de sostener lo que Nación abandonó. Hay inversión, pero no alcanza, porque las rutas se destruyen con mucha facilidad”.