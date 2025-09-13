La investigación contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumó este viernes un nuevo capítulo con tres allanamientos simultáneos en busca de pruebas.

Los operativos, solicitados por el fiscal Franco Picardi y autorizados por el juez Sebastián Casanello, se realizaron en el country Altos de Campo Grande en Pilar -donde vive el exfuncionario-, en el barrio cerrado El Pato Country Club en Berazategui, y en una sucursal del Banco Francés en Almagro, donde Spagnuolo tiene una caja de seguridad.

En la caja bancaria no se halló documentación, pero sí 80 mil dólares y 2 mil euros, cuyo origen y declaración patrimonial ahora serán verificados. Además, los efectivos secuestraron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentación de interés.

Durante los procedimientos en los countries, la Policía pidió a las autoridades de seguridad las nóminas de visitas y registros de vehículos que ingresaron desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha, tanto al domicilio de Spagnuolo como al de Daniel Garbellini, otro exfuncionario de la ANDIS.

La situación del exdirector se agravó en las últimas horas por la declaración de Fernando Cerimedo, consultor político y exasesor de La Libertad Avanza, quien aseguró que Spagnuolo le confió detalles sobre un esquema de corrupción enquistado en la Agencia de Discapacidad. “Era muy amigo mío”, reconoció Cerimedo, al tiempo que aclaró que no grabó ni filtró los audios que desataron el escándalo.

La causa se inició tras la difusión de una grabación en la que Spagnuolo describía un sistema de retornos ilegales en contrataciones públicas, con un supuesto reparto de porcentajes que, según lo dicho en esos audios, llegaba hasta la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, Spagnuolo quedó sin defensa luego de la renuncia de sus dos abogados, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes se apartaron “por motivos personales”.