La última sesión del año del Concejo municipal terminó a toda rosca, con varias horas de discusión y un intenso poroteo que duró toda la madrugada del jueves. El resultado, la aprobación de todos los proyectos que quería el intendente Javkin. Entre ellos está la autorización para levantar en Puerto Norte una megatorre de 200 metros que llegó al recinto presedida de un intenso lobby mediático. Para lograr los votos necesarios, el oficialismo jugó otra vez con una envidiable muñeca para conseguir el apoyo de Ciudad Futura y el PRO al mismo tiempo. Pero además, diseñó a última momento una jugada en el debate en comisiones de la que se habló mucho en los pasillos del Palacio Vasallo.

La situación se dio cuando no daban los números en la Comisión de Planeamiento y entonces dentro de la propia coalición oficial se pensó en un enroque: Verónica Irízar, ex Secretaria de Hacienda de Mónica Fein y actual concejala del socialismo, dejó su cargo en la citada Comisión. Y su banca allí la ocupó Ciro Seisas, ex conductor de De 12 a 14 y actual edil del espacio de Javkin. Como ella estaba en contra de la megatorre y él a favor, el cambio permitió llegar a la mayoría que necesitaba la iniciativa para tener despacho.

Esto sucedió en la tarde del jueves. Más tarde, ya pasada la medianoche y antes de iniciar la sesión, hubo discusiones por la "mala rotulación" del proyecto. Después de haber logrado mayoría en Planeamiento, se dieron cuenta que había un problema administrativo y debía pasar por Presupuesto, donde el oficialismo no tenía los votos que hacían falta.

En el medio se había mezclado el debate por la Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), creada también en esta última reunión del año por el Concejo y que será el ente que reciba los seis millones de dólares que aportarán a la ciudad los desarrolladores de la megatorre y se usarán para mejoras en el barrio Santa Lucía. Ante este panorama, se decidió ingresar la propuesta directamente sobre tablas. Una vez llegada al recinto, Norma López y Ciudad Futura votaron en contra. Otros ediles, como la propia Irízar, se abstuvieron. Victoria pírrica para el oficialismo.

Las características de la torre

El edificio será el segundo más alto de la Argentina y estará ubicado en la Ex Unidad 1, detrás del complejo FORUM y en el mismo lugar que ocupó por décadas la planta de silos de la cooperativa FACA. Tendrá el doble de metros que las Dolfinas y las Maui, que están en la misma zona, que tiene el metro cuadrado más caro de Rosario.

En el denominado "master plan" se menciona que los constructores harán "un parque de vegetación autóctona de una hectárea y media con vista plena al río, que permitirá extender el paseo público de Puerto Norte". Serán 60 pisos, con departamentos de alta gama.

Si bien desde el vamos fue San Cor Seguros la firma que apareció como responsable de la propuesta, detrás también hay nombres propios que juegan fuerte en la escena empresarial y de poder local. Es que una de las personas que aparece como desarrolladora del proyecto es Josefina Daminato, esposa del titular de Televisión Litoral y el Multimedios La Capital. Y otro de los firmantes integra el reconocido staff jurídico Salvatierra-Casanova-Mattos, que tienen su estudio en el décimo piso del edificio de la Bolsa de Comercio. Como constructora, la socia es Obring.