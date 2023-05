En la gestión de Omar Perotti se crearon más de 37.000 puestos de trabajo

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, se refirió a los datos estadísticos publicados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para Santa Fe. “En el mes de abril de 2023 los puestos de trabajo ocupados en el sector privado ascendieron a 550.260, un 1,4% por sobre los números del mes de marzo”, sostuvo el ministro.

Además, agregó que “en el comparativo interanual, es decir respecto de abril 2022, la diferencia asciende a 3,2%, lo que significa un ingreso de 17.173 trabajadoras y trabajadores en los últimos 12 meses. Estos son datos sin dudas muy auspiciosos para Santa Fe, que tiene en la gestión del gobernador Omar Perotti una decisión de acompañar a quienes producen, invierten y trabajan”.

También, el ministro de Trabajo consideró que "si uno mira el resultado en la materia en lo que va de la gestión ya son más de 37.000 los empleos registrados en el sector privado que se generaron, teniendo en cuenta que en diciembre de 2019 se contabilizaban 513.000 puestos de trabajo. Ello aún en un contexto macroeconómico en el que tuvimos que atravesar una pandemia y desde el año pasado estuvo caracterizado por la inflación, la restricción de divisas y la sequía."

Asimismo, señaló que "no se trata de cualquier trabajo, sino de empleo de calidad con todos los beneficios sociales y jubilatorios que esto implica. Esto no es casualidad, sino que obedece a diversos factores en los que se combinan el potencial productivo de Santa Fe con acciones concretas llevadas a cabo desde la Provincia. Cuando hablamos de acompañar y fortalecer al sector privado sin dudas estamos hablando de obras desplegadas a lo largo y ancho del territorio. Por citar algunas se destacan los caminos de la ruralidad, los acueductos y gasoductos. El impuso al pan de colectividad, al incentivo para que nuestras empresas exporten, las políticas vinculadas al consumo como Billetera Santa Fe, el financiamiento al sector y los programas relacionados con el empleo. Estas líneas de trabajo y otras como la articulación científica y tecnológica son las que hoy nos permiten dar cuenta, no es sólo de una estadística sino de santafesinas y santafesinos que encuentran una oportunidad de progresar".

Más adelante, Pusineri expresó que "somos conscientes de los desafíos que tenemos hacia el futuro como avanzar en la calidad del empleo, y de esa forma en el poder adquisitivo del salario, pero difícilmente ello pueda lograrse sin antes recorrer el camino de la incorporación al trabajo genuino".

Por último, el funcionario describió la composición del total de asalariados por sector de actividad: “del total de puestos ocupados, el 42,15% corresponde al sector servicios, seguido por el 38,53% localizados en actividades de producción de bienes y el 19,33% en el comercio.”