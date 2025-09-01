El radicalismo provincial celebró un triunfo arrollador en las elecciones de este domingo y ratificó 25 años de continuidad en el poder. Los primeros números indican que La Libertad Avanza quedó muy lejos en la competencia y no logró instalarse en la provincia. El peronismo, en tanto, reconoció la derrota y valoró la participación ciudadana en una jornada marcada por el respaldo de varios gobernadores al oficialismo local.

La provincia de Corrientes eligió este domingo a su próximo gobernador, parte de la Legislatura provincial y autoridades municipales en 73 distritos. Más de 950 mil correntinos estaban habilitados para votar en una jornada atravesada por el mal clima, que no impidió una concurrencia significativa.

Con el impulso del actual mandatario Gustavo Valdés, la fórmula oficialista de Vamos Corrientes, encabezada por su hermano Juan Pablo y Néstor Pedro Braillard Poccard, se impuso con amplia diferencia sobre el resto de los seis competidores. El resultado consolidó la continuidad de un ciclo político que ya lleva un cuarto de siglo bajo el liderazgo radical.

La Libertad Avanza, en tanto, quedó relegada a un papel marginal con su candidato Lisandro Almirón, con números muy bajos que reflejan las dificultades del espacio de Javier Milei para proyectarse en provincias con fuerte estructura partidaria. La distancia con el oficialismo fue tan marcada que no hubo margen para especulaciones sobre segundas vueltas o definiciones ajustadas.

El exgobernador Ricardo Colombi, candidato por Encuentro por Corrientes, reconoció rápidamente la derrota y felicitó al oficialismo, al destacar que “hay que respetar la voluntad del electorado”. Sus palabras se sumaron al clima de aceptación de la victoria radical en todo el arco opositor provincial.

La jornada electoral también tuvo un fuerte acompañamiento político nacional: viajaron a Corrientes los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco) para respaldar a los hermanos Valdés, mientras que Maximiliano Pullaro (Santa Fe) no pudo llegar debido a la tormenta que afectó gran parte del país, aunque ya había expresado su apoyo en los días previos. Ese respaldo posiciona al oficialismo correntino dentro de un bloque de gobernadores que buscan proyectar una alternativa al gobierno nacional y marcar distancia tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza.