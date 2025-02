Empezaron las clases con poca adhesión al paro docente

El ciclo lectivo 2025 abrió en Rosario casi con actividad normal. Todos los establecimientos, tanto de orden provincial como de enseñanza privada, abrieron puntuales a pesar del paro nacional docente decretado por Ctera, y por el rechazo mayoritario que el sindicato Amsafé votó la semana pasada contra la oferta salarial de la Casa Gris.

La jornada viene con el contexto de un gobierno provincial que impuso desde el viernes mismo la orden de iniciar las clases y el llamado a la comunidad educativa de acudir hoy a las escuelas, al garantizar su apertura. Todo eso, a la par del anuncio de Amsafé cuyas bases expresaron un fuerte rechazo a la propuesta de aumento salarial al 5% pagadero en dos veces para este primer trimestre del año.

Sadop, por su parte, votó de manera más ajustada por la aceptación de la oferta salarial, aunque bajo protesta.

El Ministerio de Educación, en tanto, exhortó al cuerpo docente a que entre hoy y el miércoles, tanto los de gestión pública como privada que no adhieran al paro, completen una “Declaración Jurada de Prestación de Servicios”.

Esto es a los fines de luego descontar el día no trabajado a quienes adhieran a la medida gremial, y de liquidar el plus salarial llamado “Asistencia perfecta”.

"Dicha declaración debe ser completada por todo el personal, sin importar los días y horarios en los que efectivamente preste servicios (es decir, aunque no deba dictar clases ese día). En el caso de los agentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestó servicios. Para completarla deberán ingresar en el sistema Mi Legajo, luego acceder a la función Relevamientos, y seleccionar finalmente la opción Declaración Jurada.

Se recuerda la responsabilidad de los equipos directivos de garantizar que las instituciones educativas estén abiertas, de acuerdo a la normativa vigente", dice el mensaje oficial.

Un sondeo por las escuelas del centro rosarino mostró actividad normal, con el clásico embotellamiento en las inmediaciones, y la postal habitual de los reencuentros de compañeros y compañeras de escuela.

Mientras tanto, Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, expresó certezas de que el malestar docente se hace presente en la jornada. “Habrá un nivel de adhesión muy alto teniendo en cuenta le extorsión que está llevando adelante el gobierno. también hay muchos compañeros a los que no les queda otra opción -que no adherir al paro-, por la situación económica que estamos atravesando. No es que están de acuerdo con la política del gobierno”, analizó.