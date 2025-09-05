El Concejo Municipal aprobó este jueves una modificación en el régimen de ingreso a la administración pública local, impulsada por el edil Franco Volpe (Vida y Libertad). La iniciativa modifica la ordenanza Nº 3.574 y elimina el beneficio que otorgaba prioridad a hijos y familiares de trabajadores municipales -ya sean activos, jubilados o fallecidos- en el acceso a cargos, incluso en concursos públicos.

La medida fue aprobada por mayoría reglamentaria, con los votos negativos de las concejalas Norma López y María Fernanda Rey, mientras que se abstuvieron Mariano Romero, Julia Irigoitia, Lisandro Cavatorta, Jésica Pellegrini, Juan Monteverde, Caren Tepp, Julián Ferrero, Leonardo Caruana y Alicia Pino.

El texto aprobado establece que el ingreso a la función pública se realizará únicamente en base a la idoneidad de los postulantes. Para acceder a un cargo será necesario ser argentino, ya sea nativo o naturalizado; acreditar condiciones morales y de conducta acordes al puesto; y contar con la aptitud psicofísica requerida.

En cuanto a las condiciones de acceso, se dispone que el personal permanente ingresará por el nivel inferior del agrupamiento correspondiente, salvo que sea necesario cubrir puestos superiores y no existan candidatos con los requisitos adecuados tras el proceso de selección.

La norma también determina que la autoridad municipal no podrá otorgar prioridad a hijos o familiares de empleados municipales activos, jubilados o fallecidos, incluso cuando participen en concursos públicos abiertos, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los aspirantes.