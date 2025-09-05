Eliminan los privilegios para familiares en el ingreso a la Municipalidad
La nueva ordenanza elimina la prioridad que hasta ahora tenían los familiares de empleados municipales, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones en los concursos públicos.
El Concejo Municipal aprobó este jueves una modificación en el régimen de ingreso a la administración pública local, impulsada por el edil Franco Volpe (Vida y Libertad). La iniciativa modifica la ordenanza Nº 3.574 y elimina el beneficio que otorgaba prioridad a hijos y familiares de trabajadores municipales -ya sean activos, jubilados o fallecidos- en el acceso a cargos, incluso en concursos públicos.
La medida fue aprobada por mayoría reglamentaria, con los votos negativos de las concejalas Norma López y María Fernanda Rey, mientras que se abstuvieron Mariano Romero, Julia Irigoitia, Lisandro Cavatorta, Jésica Pellegrini, Juan Monteverde, Caren Tepp, Julián Ferrero, Leonardo Caruana y Alicia Pino.
El texto aprobado establece que el ingreso a la función pública se realizará únicamente en base a la idoneidad de los postulantes. Para acceder a un cargo será necesario ser argentino, ya sea nativo o naturalizado; acreditar condiciones morales y de conducta acordes al puesto; y contar con la aptitud psicofísica requerida.
En cuanto a las condiciones de acceso, se dispone que el personal permanente ingresará por el nivel inferior del agrupamiento correspondiente, salvo que sea necesario cubrir puestos superiores y no existan candidatos con los requisitos adecuados tras el proceso de selección.
La norma también determina que la autoridad municipal no podrá otorgar prioridad a hijos o familiares de empleados municipales activos, jubilados o fallecidos, incluso cuando participen en concursos públicos abiertos, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los aspirantes.