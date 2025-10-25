Elecciones legislativas nacionales: qué se vota este domingo

Este domingo se llevarán a cabo elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedará conformado el Congreso durante los próximos dos años. Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados (127 escaños) y de un tercio del Senado (24).

La particularidad de este año es que no se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional. La decisión de suspender las elecciones primarias fue votada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Las mismas estaban previstas para el 3 de agosto.

Estos comicios marcarán el debut de la Boleta Única Papel (BUP), cuya implementación a nivel nacional fue impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso.

Todas las provincias participan de la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación, la cual se realiza cada dos años. La cantidad de diputados que elige cada provincia depende de la cantidad de población de su territorio; en el caso de Santa Fe se pondrán en juego 9 bancas.

En tanto, en esta oportunidad, solo siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres senadores cada una. La agrupación política que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudica dos bancas, mientras que la segunda fuerza en número de sufragios recibe la banca restante.

Padrón electoral: dónde voto en 2025

La Cámara Nacional Electoral oficializó el padrón electoral definitivo para que los electores puedan consultar su lugar y mesa de votación. Ya se puede consultar la sede en la que se vota desde la web oficial.