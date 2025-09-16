Desde este martes, los electores de todo el país ya pueden consultar el padrón electoral definitivo de cara a las elecciones legislativas de octubre. La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la herramienta online que, con solo ingresar el número de documento, género, distrito y un código de validación, permite conocer la escuela, la mesa y el número de orden donde le corresponde votar a cada ciudadano.

La publicación del padrón se realiza 40 días antes de los comicios y, en esta instancia, también fueron designadas las autoridades de mesa. Además, se abrió el período para realizar reclamos en caso de errores u omisiones, plazo que se extenderá hasta el próximo 26 de septiembre.

Para acceder a la información, los votantes deben ingresar al sitio oficial de la CNE. Allí, el sistema arroja todos los datos necesarios para el día de la votación, incluidos nombre y dirección del establecimiento asignado.