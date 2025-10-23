Los candidatos de las tres principales listas que competirán por las nueve bancas de diputados nacionales por Santa Fe cerrarán sus campañas este jueves en Rosario.

En primer término, el presidente Javier Milei encabezará el acto de La Libertad Avanza en el Parque España para apoyar a la nómina de candidatos locales, encabezada por el joven Agustín Pellegrini.

En tanto, Provincias Unidas cerrará su campaña en el Bioceres Arena (Cafferata 729) con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y los candidatos encabezados por Gisela Scaglia, Pablo Farías y Melina Giorgi.

Asimismo, el candidato del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, realizará una recorrida por los barrios a modo de cierre de campaña y se reunirá con algunos dirigentes sindicales de la región.

Por último, Fuerza Patria tendrá una nueva asamblea ciudadana en Rouillón y Gaboto, a cargo de la rosarina Caren Tepp y de Agustín Rossi, otros candidatos peronistas.

Cabe recordar que este viernes, desde las 8 horas, entrará en vigencia la veda electoral, especialmente en actos partidarios y en entrevistas a candidatos en medios de comunicación.

En Santa Fe estarán habilitados para votar 2.846.454 ciudadanos, cifra que representa el 7,9% del padrón nacional. La provincia es el tercer distrito en importancia electoral.