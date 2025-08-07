Las elecciones de octubre marcarán la cancha de cara al 2027 y muchas alianzas electorales esperarán hasta último momento para mostrar sus jugadores. Este jueves a la medianoche vencerá el plazo para la inscripción de los Frentes que competirán el próximo 26 de octubre en los comicios de legisladores nacionales y en Santa Fe todavía no se definieron la conformación de algunos espacios.

Las principales alianzas que pelearán por las nueves bancas en la Cámara Baja serán Provincias Unidas, Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

En Provincias Unidas, la coalición impulsada por Maximiliano Pullaro y los gobernadores de Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Jujuy, la vice Gisela Scaglia encabezará la nómina y será secundada por un dirigente radical del Poder Ejecutivo. En tanto, el Partido Socialista informará este jueves si ocupa el tercer lugar de la lista o va por afuera.

Por su parte, Fuerza Patria, el nuevo nombre del frente electoral que nuclea al peronismo y sus aliados en la provincia de Buenos Aires, todavía no definió a sus representantes en los comicios de octubre y definirá los nombres este jueves por la tarde.

Asimismo, la Libertad Avanza privilegia el uso del nombre partidario, para instalar la marca en Santa Fe, y la definición de la lista estará en manos de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Como hiciera a nivel provincial, el Frente Amplio por la Soberanía inscribió su alianza y ya definió que Carlos Del Frade será la cabeza de lista. Por su parte, la izquierda también inscribirá su frente.