Ni fue una paliza para el oficialismo, ni un triunfo histórico para la oposición. El resultado de estas elecciones legislativas tiene muchas miradas y lecturas desde la complejidad. Por eso, desde la Casa Rosada se celebró el resultado como triunfante y la derecha no pudo ser exultante en su celebración y guardó cierta modestia al no obtener el resultado que anticipaban en la previa.

Gustavo Córdoba, analista político, analizó los recientes comicios junto a Ariel Bulsicco en la mañana de Si 98.9. “Muchos ayer festejaron algo que no sé si se puede festejar, más allá que el Gobierno logró maquillar el resultado; fue una derrota, en la Argentina de hoy se administró un voto castigo muy fuerte con su primera entrega en la PASO”, sostuvo

El oficialismo venía de los duros resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de septiembre, esas elecciones de candidatos que se han convertido en la verdadera encuesta que anticipa escenarios rumbo a los comicios generales. Pero Córdoba dijo que tampoco podemos desconectar la derrota de la economía como le pasó a Macri dos años atrás.

“Está claro que hubo voto castigo, y me parece muy poco lógico decir que hubo un voto premio y que se haya podido festejar a partir de esto porque los desafíos de la economía son dramáticos, con un 50% de pobres y sin crecimiento desde hace diez años. Esto me hace pensar que algunos políticos viven en una realidad paralela”, acotó.

Y es tal la desconexión de algunos dirigentes y este domingo proyectaban candidaturas a intendente, gobernador y presidente “cuando la evidencia dice lo contrario: nadie que haya ganado una intermedia pudo ganar una presidencial. Prudencia primero, los problemas de la Argentina es más urgentes que cualquier candidatura”.

Gobernabilidad, Frente de Todos y desafíos para negociar nuevas leyes

En esa jornada triunfó Juntos por el Cambio, la alianza conservadora en la que participa el expresidente Mauricio Macri, con el 41,5 % de los votos, mientras que el peronismo aglutinado en el Frente de Todos quedó en un lejano segundo lugar con un 32 %. De acá en más será primera vez desde 1983 que el peronismo pierde el control del Senado. “Hace dos años que venimos hablando que el peronismo podía perder a mayoría en el Senado y eso sucedió ayer”, repasó en analista en su lectura política.

Asimismo, en el último estudio de la consultora que dirige Córdoba se llegó a la conclusión que el 60% de los encuestados no ve en el peronismo una herramienta para salir de las crisis, situación que difiere el lugar histórico que siempre tuvo este partido como piloto de tormentas y pagando las cuentas que dejan otros gobiernos. En ese mismo estudio, el 75% opinó que la Argentina poselectoral debe buscar consensos y acuerdos de manera urgente.

“A este gobierno le dieron solo dos años de tolerancia, cuando a Macri casi cuatro años, lo que implica que ese voto castigo se está achicando en el tiempo, evidentemente lo que la política le está ofreciendo a la sociedad no está cumpliendo las expectativas y si eso no es suficiente para ponerse de acuerdo no sé qué tipo de motivación buscará”, argumentó.

Libertarios, pero con olor a naftalina

A estos dos bloques mayoritarios que polarizan el debate político en el país se les suman ahora nuevos actores que navegan en las antípodas ideológicas: desde los fascistas de ultraderecha que ponen en riesgo la convivencia democrática, hasta la izquierda progresista que se consolida como la tercera fuerza a nivel nacional.

“Milei es la nueva cara de una vieja derecha, lo mismo que Espert. La irrupción de estos personajes de la ultraderecha no está mal que el sistema político los absorba, de hecho ya sucedió antes con Aldo Rico o con Luis Patti, el tema es la perdurabilidad en el tiempo dentro de la política de estos personajes, donde la reglas del Congreso no son equiparables a las de un estudio de televisión, el esponsoreo que tiene Milei allí no sirve y va a ser uno más”, expuso Córdoba en el final sobre este fenómeno.

Audio de la nota completa.