El titular del programa Boleto Educativo Gratuito (BEG) de la provincia de Santa Fe, Rober Benegui, se pronunció respecto al reciente fallo del Tribunal Electoral, que permitirá el Voto Joven para las elecciones provinciales, extendiéndolo a jóvenes de 16 y 17 años. De acuerdo con Benegui, esta medida podría incorporar alrededor de 84 mil nuevos votantes al padrón electoral.

“Entendemos que este logro es el resultado del trabajo conjunto con diputados provinciales y los centros de estudiantes secundarios”, afirmó el funcionario en una entrevista con una emisora de la ciudad de Santa Fe, donde recordó que en el año 2021, durante la implementación del boleto educativo en ciudades como Rosario, Santa Fe y Reconquista, los estudiantes secundarios plantearon la necesidad de avanzar en la implementación del voto joven en la provincia de Santa Fe al gobernador Omar Perotti.

Benegui expresó su opinión sobre la restricción que impide a los jóvenes votar por sus autoridades locales, como concejales, intendentes y gobernadores, mientras sí pueden elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. La resolución emitida este martes por el tribunal electoral fue considerada por él como muy contundente y clara en este sentido.

Según el funcionario provincial, se estima que más de 84 mil jóvenes de entre 16 y 17 años podrán emitir su voto el próximo 16 de julio. Esta cifra surge de la diferencia entre los 2.733.567 electores del padrón provincial y los 2.817.787 votantes del padrón nacional.

En tanto Benegui destacó que el voto es opcional y no obligatorio. "Los jóvenes que quieran participar y emitir su voto pueden hacerlo libremente. En cambio, aquellos que no deseen hacerlo no recibirán ninguna sanción por no asistir a votar", explicó.

Al ser consultado sobre si, a pesar del fallo del Tribunal Electoral, es necesaria una nueva ley provincial, Benegui señaló que es importante buscar consensos entre el proyecto presentado por el Ejecutivo y las iniciativas que ya han sido presentadas por otros diputados provinciales.

“Entendemos que es fundamental lograr acuerdos en ese ámbito, especialmente ahora que el Tribunal Electoral ha emitido su dictamen. Es imprescindible alcanzar consensos para que se pueda sancionar la ley. Si bien seguimos destacando la importancia de la Ley de Voto Joven, es importante destacar que el dictamen del Tribunal establece claramente que su aprobación no contraviene la Constitución”, concluyó el coordinador del BEG.