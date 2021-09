Un nuevo escándalo en tono al "Olivosgate" se ventiló y expuso a Amalia Granata, quien es precandidata a senadora junto a Federico Angelini por Juntos por el Cambio (JxC). El escándalo estalló este martes cuando trascendió un video del pasado 26 de febrero, en medio de la cuarentena, del festejo por los 40 años de la actual diputada provincial.

En el video se ve a Granata junto a Yanina Latorre, Marcelo Polino y Luli Fernández, practicando el famoso "perreo" del reggaetón. Las imágenes no dejan dudas: la actual diputada provincial pro vida y sus amigos violan todos los protocolos sanitarios que regían para esa fecha.

Sin embargo Granata tildó de operación e hizo su descargo en Twitter: "El 26/02/21 cumplí 40 años en ese momento regía el DISPO, no ASPO. Reuniones sociales en lugares cerrados hasta 20 personas estaban permitidos. Mis invitados fueron 10 y en una galería al aire libre. LAS OPERACIONES BERRETAS DE LA VIEJA POLITICA NO ME VAN A AMEDRENTAR".