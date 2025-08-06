Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista de Santa Fe, anunció su postulación como candidato a senador nacional por Ciudad de Buenos Aires, para la elección de medio término a realizarse el 26 de octubre.

La decisión es una de las novedades del escenario político local esta semana. Paulón, rosarino y con mandato legislativo hasta diciembre de 2027, hizo el lanzamiento en una reunión del espacio Encuentro Ciudadano, con presencia de personalidades destacadas en diversos ámbitos, como la escritora Claudia Piñero, la filósofa Diana Maffía, Norma Lezana, del Hospital Garrahan, el jefe de gobierno porteño Jorge Telerman, y el empresario pyme Hernán Ons, entre varios.

“Hago esto con la convicción de siempre: defender los derechos, la democracia y construir un país con verdadera libertad. Junto a todas estas personas que me acompañan, provenientes de los sectores más diversos de la sociedad civil, somos capaces de planificar y ofrecer una alternativa honesta y plural. Es posible generar en un proyecto de futuro para Argentina y que éste tenga su inicio en la ciudad de Buenos Aires”, dijo el legislador.

“Nuestros valores son los que hacen temblar a los de arriba, haciendo que el Presidente y su gente solo puedan concentrarse en atacarnos”, definió Paulón, a quien Javier Milei y su séquito puso en la mira y atacó con inusitada violencia verbal.