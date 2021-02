En el marco de la reapertura administrativa de la Cámara de Diputados de Santa Fe, legisladores del bloque socialista presentaron pedidos de informes sobre el plan de clases que organiza la actividad escolar para el ciclo 2021. Por su parte, la Provincia avanza en el diseño de un sistema de enseñanza que combine la presencialidad con el trabajo en casa.

Desde el socialismo subrayaron que "la intención es conocer el plan de la dinámica escolar, de qué manera, con qué diseños curriculares se organizará la presencialidad y se garantizará el trabajo en la virtualidad, en la modalidad mixta que se anunció el regreso a clases, así como la formación planeada para el personal directivo, docente y de asistencia escolar".

Además, solicitan conocer los protocolos de cuidado y seguridad, el cronograma y procedimientos del plan de vacunación y las medidas que tomarán para garantizar el servicio alimentario escolar de manera segura.

"A pocos días del inicio del nuevo ciclo lectivo, aun no se conocen los planes concretos que organizarán la actividad escolar, no hay certezas de las condiciones de seguridad en las escuelas, desconocemos cómo están trabajando para que la enorme cantidad de estudiantes que no pudieron seguir la escuela el año pasado retomen sus estudios este año, y no queremos que se sigan agravando los problemas en educación”, detalló Claudia Balagué.

Asimismo, la ministra de Educación Adriana Cantero dialogó con Sí 98.9 y se refirió al encuentro con Nicolás Trotta, el titular de la cartera a nivel nacional. Al respecto, explicó: "Tendremos que pensar en alternancia con una semana de trabajo en la escuela y una semana de trabajo en casa guiado y mediado por lo que se haga en la escuela".