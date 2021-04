La Justicia rechazó la pretensión de Barletta de volver totalmente a clases

El ex intendente santafesino y ex rector de la UNL había interpuesto un amparo para que el ciclo lectivo fuera presencial al 100%. Una jueza provincial lo rechazó porque no encuentra arbitrariedad ni daño irreparable en la norma que, por otra parte, es de origen federal.