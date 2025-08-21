El Senado de la Nación llevará adelante este jueves desde las 11, una sesión con un temario cargado que abarca desde la emergencia en pediatría hasta proyectos de financiamiento universitario, además de decretos delegados y acuerdos militares.

Senadores de la oposición habían solicitado con carácter de urgencia la convocatoria a una sesión especial para discutir la recomposición de los sueldos docentes, el financiamiento a las universidades y la emergencia sanitaria. El pedido fue firmado por Guadalupe Tagliaferri, Pablo Blanco, Martín Lousteau, Beatriz Ávila, Alejandra Vigo y Mónica Silva.

En el escrito, los legisladores recordaron que los proyectos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica ya fueron tratados en reuniones plenarias de comisión y cuentan con sus respectivos dictámenes, lo que habilita su debate en el recinto.

Decretos polémicos

Otro de los puntos que promete tensión es el tratamiento de los decretos delegados que modifican la estructura de organismos clave. El paquete impulsado por el oficialismo incluye la transformación de INTA, INTI y la Dirección Nacional de Vialidad, entre otros entes.

De acuerdo con la propuesta, el INTA pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura, el INTI se integraría a la Secretaría de Industria, mientras que Vialidad Nacional sería cerrada, con la reasignación de sus funciones al Ministerio de Economía. A su vez, la Agencia Nacional de Seguridad Vial quedaría bajo control de la Secretaría de Transporte.