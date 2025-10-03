El Senado de la Nación ratificó este jueves las leyes de Emergencia Pediátrica (conocida como Ley Garrahan) y de Financiamiento Universitario, y ya son tres los vetos que el presidente Javier Milei no logra sostener en el Congreso.

Tras una extensa sesión en la Cámara Alta, el Financiamiento Universitario se aprobó con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. En tanto, la “Ley Garrahan” obtuvo 59 afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones.

La diferencia fue mínima respecto de las votaciones originales de las leyes, en agosto. En ese entonces, la Emergencia Pediátrica se había sancionado en el Senado con 62 a favor y 8 en contra. En Universidades habían sido 58 afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Con estas votaciones suman tres los vetos que los legisladores le dieron vuelta al Ejecutivo. El 4 de septiembre el Congreso ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad, también vetada. Pero el Ejecutivo, si bien la promulgó, no la aplicó.