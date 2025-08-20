El Senado dio un paso clave hacia la declaración de la emergencia pediátrica nacional por un año, tras el dictamen firmado este miércoles en un plenario de comisiones. La iniciativa, impulsada por la oposición y con el Hospital Garrahan como símbolo, apunta a garantizar la asignación inmediata de recursos para medicamentos, insumos críticos, infraestructura y personal esencial en la atención infantil. El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en los próximos días.

Entre los puntos centrales, se dispone la “recomposición inmediata” de los salarios del personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, que atiende a la población pediátrica, incluidos los residentes de todas las especialidades. Según el texto, los haberes no podrán ser inferiores a los que percibían en términos reales en noviembre de 2023. Además, se establece la eximición del pago de Ganancias para guardias, horas extras y tareas críticas realizadas por trabajadores de la salud en efectores públicos y privados.

La titular de la comisión de Salud, la kirchnerista Lucía Corpacci, subrayó que el Garrahan es “el hospital pediátrico más federal del país”, con más de 600.000 consultas y 28.000 egresos anuales. También denunció la reducción de becas de residentes a la mitad y advirtió que los salarios del sector se encuentran “14 puntos por debajo de la inflación”, mientras algunos medicamentos registraron aumentos superiores al 300%.

La oposición radical introdujo matices. La senadora Edith Terenzi pidió revisar la eximición de Ganancias para evitar “nuevas grietas entre trabajadores”, pero recibió la réplica del jefe del Frente de Todos, José Mayans, quien advirtió que modificar el texto enviaría el proyecto nuevamente a Diputados y “sepultaría la emergencia”. Incluso Martín Lousteau, presidente de la UCR, terminó alineándose con esa posición.

El clima se tensó cuando la senadora Guadalupe Tagliaferri cuestionó al oficialismo y apuntó contra el Gobierno nacional por priorizar “la compraventa de autos vía DNU en lugar de resolver la emergencia pediátrica”. Desde el bloque libertario, Ezequiel Atauche acusó al kirchnerismo de frenar la discusión y remarcó que la crisis sanitaria “no empezó hace un año, viene de antes y requiere respuestas urgentes”.