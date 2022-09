El Senado debatirá hoy el proyecto de ley impulsado por el Frente de Todos para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de los actuales cinco miembros a 25.



La discusión de la iniciativa comenzará a las 14.30 en el marco de una sesión especial.



El proyecto propone elevar de cinco a 25 los miembros del máximo tribunal para otorgarle un carácter más federal, solicitado originalmente por un grupo de gobernadores del peronismo.



Sin embargo, en las últimas horas surgió la posibilidad de que el oficialismo acepte reducir ese número a 15, a requisitoria de algunos legisladores aliados del FdT que no querían votar la propuesta de los 25 integrantes, dijeron voceros parlamentarios.



De ese modo, el interbloque mayoritario se aseguraría no solo el quórum, sino también la mayoría necesaria para sancionar el proyecto y enviarlo en revisión a la Cámara de Diputados.



La iniciativa original que los senadores prevén debatir esta tarde consta de solo cuatro artículos y establece que serán 25 los integrantes de la Corte Suprema.



El proyecto establece además que el Senado deberá prestar acuerdo a otros 21 integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Nacional, respetando la designación de los actuales cuatro miembros: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.



El primer artículo del texto, no obstante, anuncia que en una futura "ley especial" se definirá "el modo de organización y funcionamiento" del Supremo Tribunal.



La idea es que esa "ley especial", cuyo proyecto aún no fue presentado, establezca ciertas pautas como la división en salas, la integración por regiones y demás objetivos, se explicó.



El proyecto original, presentado por los jefes de la bancada del FdT, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, tuvo algunos cambios, como el de asegurar la paridad de género entre los postulantes a integrar la Corte.



En ese sentido, se buscará el mecanismo por el cual se envíe una cuaterna de candidatos al Poder Ejecutivo (dos hombres y dos mujeres) para que el Presidente de la Nación, haciendo uso de sus facultades constitucionales, eleve los postulantes al Senado.



El proyecto fue dictaminado a fines de junio, luego de que siete gobernadores del oficialismo se hicieron presentes en el Salón Illia del Senado para expresar su apoyo a la medida que ellos, junto con otros nueve mandatarios, le habían presentado al presidente Alberto Fernández a principios de mayo.



Sin embargo, el Frente de Todos no pudo juntar el número necesario de legisladores para aprobar la norma.



Con sus aliados, el interbloque mayoritario juntará 38 integrantes, aunque hoy no será de la partida el misionero Maurice Closs, quien permanecerá en su provincia por problemas de salud.



Por ello, el FdT contará con 37 miembros, al borde del quórum, dado que ni Juntos por el Cambio (JxC) ni la cordobesa Alejandra Vigo, de Córdoba Federal (esposa del gobernador Juan Schiaretti), se sentarán en el recinto antes de que lo hagan los oficialistas.



El miércoles, JxC dijo que "rechaza una vez más los intentos de ataques a la Justicia, que generan un distanciamiento de las instituciones de los verdaderos problemas que padecemos los argentinos".