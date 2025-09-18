Luego del rechazo a los vetos de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional podría sufrir una nueva derrota legislativa este jueves, cuando los representantes de las provincias busquen sostener la Ley de Reparto Automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en el Senado.

La sesión en la Cámara Alta comenzará este jueves a las 11 y, en el centro de la escena, estarán los senadores que representan a las provincias de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, ya que fueron beneficiadas, el viernes pasado, con miles de millones de ATN.

Para rechazar el veto de la Casa Rosada, la oposición necesitará reunir una mayoría agravada de dos tercios de los presentes en dos votaciones, es decir, al menos 48 sufragios si los 72 senadores están presentes.

Cabe recordar que el proyecto de reparto automático de los ATN había sido aprobado por 56 votos afirmativos en el Senado, gracias a la ausencia de los legisladores libertarios y de todos aquellos que dependen de los mandatarios provinciales aliados a La Libertad Avanza.