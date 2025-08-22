Luego de rechazar cinco decretos delegados del Gobierno nacional, el Senado dio sanción definitiva a dos proyectos que complican el balance fiscal de la Casa Rosada: la ley de Financiamiento Universitario y la emergencia en Pediatría, que intenta resolver los problemas del Hospital Garrahan.

Con 58 votos a favor, 10 en contra (6 oficialistas, Carmen Álvarez Rivero del PRO; la radical Carolina Losada, el exlibertario Francisco Paoltroni y Martín Goerling, también del partido amarillo) y 3 abstenciones (la pampeana María Victoria Huala (PRO), el salteño Juan Carlos Romero y la chubutense Andrea Cristina (PRO), sancionó, por segundo año consecutivo, la Ley de Financiamiento Universitario.

La normativa apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.

Cabe recordar que esta iniciativa, en Diputados, consiguió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

Unas horas después, los bloques sancionaron la emergencia pediátrica con 60 votos a favor y 8 en contra. La iniciativa, que busca atender los reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan exige fondos para "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo".

En tanto, en el inicio de la sesión, se rechazaron por mayoría los decretos que intervinieron organismos públicos: el 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). También confrontaron contra decretos que ya habían sido judicializados, como el 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).