En una sesión cargada de tensión política, la oposición en el Senado dejó sin efecto el veto del presidente Javier Milei y volvió a poner en vigencia la ley de emergencia en discapacidad. La votación, con 63 apoyos, 7 rechazos y ninguna abstención, marcó la primera vez que el Congreso revierte una decisión de este tipo al Poder Ejecutivo desde el inicio de la gestión libertaria.

La norma, sancionada en julio y rechazada semanas después por el oficialismo, establece la actualización de aranceles de prestadores, la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% de la mínima jubilatoria y la regularización de deudas del sistema de salud. Además, garantiza la cobertura médica y el financiamiento de las prestaciones hasta diciembre de 2027.

Durante el debate, el senador pampeano Daniel Bensusan criticó los argumentos del Ejecutivo para justificar el veto. “El presidente habló de equilibrio fiscal, pero la realidad es que ese ahorro es una mentira: no hay más plata para jubilados, universidades ni personas con discapacidad. Se roban los fondos de las provincias”, denunció.

La emergencia en discapacidad busca asegurar los recursos para acompañantes, enfermeros y transportistas, además del restablecimiento del proceso de aprobación de pensiones. En junio de 2025, la prestación básica alcanzaba los 213.286,50 pesos, un valor que ahora deberá ser actualizado de manera regular.

La sesión también incluyó el tratamiento de un proyecto que limita las atribuciones presidenciales en torno a los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Con este resultado, la oposición no solo envió un mensaje sobre la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, sino que expuso la debilidad parlamentaria del oficialismo en la Cámara alta.