El dólar se mantuvo estable en torno a $1.370 en el Banco Nación. Pero los bonos soberanos cayeron y el riesgo país dio un salto de casi 100 puntos. La incertidumbre está marcada por el escándalo en la Andis.

El dólar cerró estable este martes en $1.370 en el Banco Nación, aunque el dato económico de la jornada fue el salto del riesgo país, que trepó a 829 puntos básicos. El aumento, cercano a las 100 unidades, refleja la fuerte caída de los bonos argentinos en medio de la incertidumbre política.

La crisis en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), vinculada a presuntas coimas en la compra de medicamentos, encendió las alarmas de los mercados. Los inversores se desprendieron de títulos soberanos, que llegaron a perder hasta 3,5%, lo que impactó directamente en el índice que elabora JP Morgan.

En el Gobierno preocupa la magnitud de la suba, dado que el objetivo oficial es reducir el riesgo país a la zona de 300/400 puntos para poder encarar la refinanciación de la deuda en dólares que vence en 2026. En la Casa Rosada confían en que, superada la tensión política y electoral de las próximas semanas, el indicador tenderá a bajar.

En paralelo, el Ministerio de Economía y el Banco Central avanzaron en la renovación automática de títulos del Tesoro en manos de la autoridad monetaria por $5 billones hasta el 15 de diciembre. La medida, publicada en el Boletín Oficial, despeja parcialmente la licitación de este miércoles y deja en unos $9 billones la deuda que deberá refinanciarse en el mercado.