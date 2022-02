De un momento a otro, el tablero político se sacudió en Santa Fe. Tras la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, la confirmación de que su reemplazante será Germán Martínez, hombre de confianza de Agustín Rossi, tuvo un fuerte impacto en la provincia.

Martínez tiene 46 años. Nació en Rosario, es licenciado en Ciencias Políticas y se referencia en La Corriente Nacional de la Militancia, espacio político que tomó la decisión de enfrentar a Omar Perotti en las PASO, con las candidaturas de Agustín Rossi y Alejandra Rodenas al Senado, y de Eduardo Toniolli y María Luz Rioja a Diputados. Además, presentó listas a concejales en gran parte del territorio santafesino. En una elección en la que se impuso claramente Juntos por el Cambio, la interna fue para el perottismo, con el 19,35% de los votos frente al 9,49% de la lista de Rossi.

La interna terminó de exponer las diferencias entre los dos sectores. Rossi eligió un tono agresivo en la campaña, mientras que desde el Ejecutivo evitaron las críticas. La tensión estuvo siempre presente: La Corriente siempre entendió que, como socio de la coalición que ganó la elección de 2019 tras 12 años de gestión del Frente Progresista, no tuvo una debida representación en el Ejecutivo. "Se le dio el Ministerio más importante, que fue el de Gobierno", responden desde el perottismo, haciendo referencia a Roberto Sukerman. Desde Casa Gris, además, ponderan la "potencia electoral" de Perotti como la principal razón para explicar el triunfo del peronismo. "Con la estructura del Estado, en la interna no llegaron a lograr 2 de cada 10 votos", replican desde La Corriente.

Luego de las PASO, el gobernador dejó pasar el tiempo. En el inicio de 2022 comienza a quedar claro que se recostará en su propio núcleo para encarar los últimos dos años de gestión, prescindiendo de los otros espacios. Ya no está Sukerman en Gobierno, y allí está Celia Arena, que integra su círculo de confianza. En los últimos días de enero, además, el Ejecutivo tomó la decisión de apartar funcionarios vinculados a La Corriente Nacional de la Militancia, lo que derivó en un posteo en redes sociales del jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto.

"El Frente de Todos es una coalición que fue elegida para gobernar sobre la base de los acuerdos, los consensos y aún las disidencias que existen dentro del espacio. Tener distintas miradas no está mal, es enriquecedor. La diversidad de criterios no es un defecto, sino un valor", afirmó.

"Estoy cada vez más convencido que, de cara a 2023, el peronismo debe estar unido para volver a ganar las elecciones en la provincia y en el país, y que toda decisión en sentido contrario atenta contra eso. Se necesita más apertura. Más espacios trabajando juntos. Más unidad", agregó.

En definitiva: tras la interna, Rossi dejó el Ministerio de Defensa y La Corriente perdió los lugares que tenía dentro de la provincia de Santa Fe. Apenas meses después, la designación de Martínez como Jefe de Bloque revitaliza su espacio. Una decisión que cayó muy mal en Casa Gris. "Al peronismo no le sobra nada en la provincia ni en la Nación. No es una buena señal que Alberto tome este tipo de decisiones sin siquiera hablarlo con Perotti", le dijo a Santa Fe Plus una fuente vinculada a gobierno. También están alertas sobre la posibilidad de que Rossi vuelva al Gabinete: "Sería otra mala señal".

Esa molestia la hizo visible uno de los principales referentes del perottismo, Roberto Mirabella, incluso antes de la designación de Martínez. En diálogo con Radio Dos, reivindicó el acuerdo con el FMI y también la decisión de Máximo Kirchner por "la honestidad de no estar de acuerdo y hacerse a un costado". Sobre su reemplazante, expresó: "A Máximo no sé quién debería reemplazarlo, se va a ver como se resuelve. Si me preguntas a mí yo tengo buena relación con Marcos Cleri".

"Cualquier decisión que involucre a Santa Fe y no se consulte al gobernador, no está bien", insisten desde Casa de Gobierno. Lo que está cada vez más claro es que las diferencias entre los sectores que acordaron la unidad en 2019 en la provincia están cada vez más visibles, y que Perotti afrontará sus últimos dos años de gestión (sin posibilidad de reelección) recostado sobre su círculo más cercano.

Sobre la designación de Martínez

Distintos referentes de La Corriente Nacional de la Militancia, y de otros sectores políticos, mostraron su respaldo en las redes a la designación de Martínez. Desde La Corriente, Daniel Filmus, Cristina Álvarez Rodríguez, Leandro Busatto, Roberto Sukerman, Norma López y Federico Fulini, entre otros. Desde el Movimiento Evita, Eduardo Toniolli y Lucila De Ponti. También el Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, y el economista Claudio Scaletta. Desde otros sectores políticos, Luis Contigiani, Alicia Ciciliani y Esteban Paulón.

fuente: Santa Fe Plus