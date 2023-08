El abogado liberal Carlos Maslatón, quien supo militar a Javier Miliei e incluso lo votó pese a las diferencias, aseguró que el candidato de La Libertad Avanza no podrá avanzar en en nada de lo que prometió si es que gana las elecciones porque no tiene ninguna lógica económica. "Si llega a presidente no va a hacer nada de lo que prometió o se va en tres meses", afirmó.

Maslatón, que dice conocer muy bien la interna y el pensamiento de Milei, enfatizó: "Hay dos posibilidades, o pone en práctica todo lo que dijo y fracasa en tres meses y se va, o dice 'todo esto que yo dije es una broma para Tinelli', o hace como Frondizi y dice 'todo lo que dije en realidad no lo dije'".

En diálogo con El Método Rebord, el abogado justificó sus dichos y aseguró que lo que promete el liberal no se puede llevar a cabo: "Las cosas que él tiró no se pueden aplicar. Pero no por un problema de costo político, sino porque están mal, están lógica y técnicamente mal".