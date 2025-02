Desde el espacio QTP en una reunión plenaria abierta se adelantaron a la fecha de presentación de listas que vence este viernes y decidieron impulsar la candidatura de Joel “Piojo” Natali a concejal.

En el marco del cierre de listas para disputar las trece bancas que renovará el Concejo Municipal, desde el espacio peronista QTP decidieron participar por primera vez con una lista propia. Quien encabezará la nómina será Joel “Piojo” Natali, jóven empresario y profesor de historia de la ciudad, reconocido por ser una de las cabezas que lleva adelante la gestión de los dos centros culturales con los que cuenta la organización: Mística y Casona.

La decisión fue tomada por el espacio en una reunión plenaria reafirmando su pertenencia al Partido Justicialista en un contexto de especulaciones con el sello partidario. Sobre esto se refirió el pre candidato: “Estamos convencidos que el camino es fortalecer al peronismo y para eso los peronistas tenemos que participar en la interna partidaria, lejos de las especulaciones que se viven por estos días. Nosotros apostamos a una nueva forma de hacer política donde las candidaturas las decidimos colectivamente, buscando devolverle a la identidad peronista sus valores históricos”.

Se trata de la primera experiencia electoral de QTP, un espacio que ha construido su referencia en la ciudad en torno a la cultura y la educación por más de una década. “Sabemos que la política está en crisis, y que el peronismo, en particular, necesita un cambio profundo. Queremos dar vuelta la página del fracaso dirigencial que hundió a nuestro movimiento. Es hora que hagamos lo que ellos no pudieron o no quisieron: tomar decisiones valientes y construir un camino distinto” expresó Natali en su discurso.

Constanza “Cony” Estepa, abogada y docente universitaria, será quien complete la candidatura del espacio en la lista a concejales. También, desde QTP pretenden integrar la nómina de convencionales constituyentes del Partido Justicialista para aportar una mirada joven en una instancia tan trascendental para la provincia.