El peronismo santafesino abre la tranquera del agro

El peronismo santafesino aceleró para reconciliarse totalmente con el campo y mantener un vínculo sin tensiones. El escenario de conflicto desatado por la resolución 125 en 2008 cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner fue un paradigma en la política nacional, ante lo que los peronistas de la pampa húmeda buscan que no quede ni una esquirla de aquel entonces. A la idea de una armonización duradera con el sector, también se suman las buenas migas para las elecciones 2023.

Desde el gobernador Omar Perotti, con la palanca de la gestión provincial, pasando por el senador nacional Marcelo Lewandowski y hasta Agustín Rossi, quien fue la cara visible de la defensa de la 125 en su momento, intentan achicar distancias.

Si algo dejó en claro el conflicto por la 125 es que no todo el campo es igual. Aquel escenario binario con un campo unificado ya no es tal y la dirigencia lo entendió. Los cambios por el tiempo también aplican a la política: el peronismo ya no es sinónimo de kirchnerismo como ocurría en la época de la 125 donde el Frente para la Victoria era el partido hegemónico.

Esa etiqueta ya no corre y el desafío del PJ santafesino parece ser convencer de esto a aquellos que aún meten todo en la misma bolsa.

No es que pretendan representar los intereses del campo, sino buscar reducir la distancia que se arrastra de años. “Es aportar racionalidad a algo que fue irracional de ambos lados”, sostiene un dirigente peronista a Rosarioplus.

Por eso se mueven en los últimos meses tirando líneas con productores, entidades rurales, cámaras empresarias y dirigentes. El primero que se mueve en ese sentido y capitaliza es el gobernador Perotti. De perfil productivista y vinculado al agro desde su Rafaela natal, desde el primer momento apuntó a fortalecer ese vínculo. Vale aclarar que en Castellanos, su departamento que es netamente de actividad agrícola y tambera, Juntos por Cambio arrasó.

El senador nacional Marcelo Lewandowski también da sus primeros pasos hacia el agro. El campo no puede tener al peronismo como su enemigo, hay que acercarse”, sostuvo. También movió el tablero: visitó la Expoagro 2022, declaró en ese sentido, y apadrinó TecnoAgro Bigand, un congreso sobre tecnología aplicada al agro en esa localidad santafesina.

En Santa Fe, la dirigencia del PJ entendió que los gobernadores y dirigentes deben defender la producción regional antes que cualquier otra cuestión política como, por ejemplo, sucede con las provincias petroleras del sur. Perotti lo hizo al rechazar el cierre de exportaciones de carne y de subproductos de soja. Lewandowski también se opuso en el episodio de la soja. La Hidrovía y el biocombustibles son otros dos temas en que unen coincidencias.

De hecho, el gobernador lo utiliza para alambrar la provincia y lo remarcó frente al presidente de la Nación, Alberto Fernández, este jueves en Las Parejas, en un acto para lanzar programas para la industria de la maquinaria agrícola. “Todos ustedes saben que no queremos y no nos gusta el tema de la suba de retenciones al sector agroalimentario, porque creemos que todo ese sector puede traer mucho más con reglas de juego", sostuvo ante Fernández.

En 14 años muchas cuestiones cambiaron, mientras otras diferencias de fondo parecen imposibles de erradicar, pero la apuesta que por lo bajo trabajan es intentar cerrar la grieta lo máximo que se pueda. Existe un núcleo duro de antiperonismo que parece difícil de integrar, por más que en 2011, a sólo dos años de la 125, votaron a favor de las mieles de un kirchnerismo con economía sin recesión. En el horizonte 2023 no hay ningún escenario previsto de repunte como para que la ruralidad se vuelque al Frente de Todos, pero el trabajo hormiga ya camina.