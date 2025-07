El bloque oficialista y primera minoría de la reforma parcial de la Constitución santafesina, Unidos, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro, presentó este lunes seis proyectos diferentes para ser debatidos en el marco de la Convención, a los que se sumará un séptimo que, por cuestiones de tiempo, no pudo ser entregado ese mismo día.

De este modo, quedaron plasmados los matices de una alianza oficialista liderada por radicales y socialistas, pero que también cuenta entre sus filas con miembros del PRO, del PDP, la UCeDe (quienes aún no ingresaron su proyecto), UNO y Encuentro Republicano Federal.

Y si bien destacaron estar “en un 90 por ciento de acuerdo” en los temas a tratar, las declaraciones de cada referente dejaron entrever aquellas cuestiones en las que presentan diferencias.

El contrapunto más destacado entre todas las iniciativas presentadas es el planteado por el sector UNO, del pastor evangélico, diputado provincial y convencional Walter Ghione, que propone una Constitución laica, es decir, que no sostenga al catolicismo como culto oficial, a fin de “permitir la colaboración entre el Estado, la Iglesia y los cultos legalmente reconocidos”.

Por el socialismo, en tanto, el diputado provincial y secretario constituyente Mariano Cuvertino habló de “propuestas sobre la Caja de Jubilaciones” y sobre “los fueros y los privilegios que hoy aún conserva la política”.

Carlos Suárez, concejal santafesino de la UCR, fue más claro al plantear sus deseos de avanzar con la autonomía municipal —“uno de los temas en los que no se pusieron de acuerdo, aunque el acuerdo más importante ya está”, destacó—, así como con la reforma de la Caja de Jubilaciones y el rol que debería tener el Ministerio Público de la Acusación.

Gabriel Real, del PDP, fue más directo al respecto: “Queremos que la Caja de Jubilaciones quede en la provincia, y que esto no se incluya en el texto constitucional”.

Por el PRO, el convencional Cristian Cunha planteó que el eje de su proyecto “es el equilibrio fiscal” y señaló que fueron “los primeros en levantar la bandera de Ficha Limpia”. “Queremos una Constitución que cuide a quienes generan empleo, no solo al trabajador”, agregó, según lo publicado por El Litoral.

No obstante, el propio Cunha destacó que el bloque Unidos no tendrá “votos cruzados”: "No tiene que suceder, porque todos tenemos un compromiso político con el Frente", enfatizó.