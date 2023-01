El diputado Nacional y presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, consideró que el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, está motivado en la conducta que muestra el máximo tribunal, que "invade competencias de otros poderes".

Por otra parte, anticipó que desde el oficialismo planean citar a los miembros de la Corte al Congreso. “¿Cómo lo vamos a descartar, si son los acusados?”, sostuvo el dirigente en una entrevista radial.

Ante esa posibilidad que planteó, Martínez explicó cómo es el tratamiento de un pedido de juicio político en la Cámara Baja. “En una primera etapa se hace un análisis formal de las condiciones que sustentan el juicio político y se abre un sumario. Después viene la etapa probatoria, donde uno trata de reunir la mayor cantidad de elementos para sustentar la acusación. Allí se puede obviamente pedir la presencia de aquellos que son acusados. Por lo tanto, eso está bajo análisis”.

"La Corte Suprema de Justicia está invadiendo territorio, terreno y competencias de otros poderes y el estado de derecho de la argentina", señaló Martínez.

Para el legislador santafesino, "Juntos por el Cambio demuestra la falta de unidad y de acción en un tema de estas características".

"Creo que es de tanta sensibilidad el proceso que se está abriendo que tenemos que tener mucha seriedad y respeto institucional, muchos argumentos y pocas chicanas", sostuvo.

El Presidente y gobernadores acordaron el martes impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándolos por "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.

Fernández entregó el miércoles a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa junto a gobernadores y pidió su "pronto tratamiento legislativo" a Martínez y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

"No estamos discutiendo si me gusta mas o menos algún integrante de la Corte, la solicitud de juicio político esta sustentada en la invasión que realiza sobre competencias que son de otros poderes de la Argentina", subrayó.

Asimismo, recordó que la decisión de la Corte de declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura del 2006 causó "una paralasis absoluta" y "paralizó la elección de jueces federales".

"Acá no hay una cuestión de que me gusta o no, acá hay un problema de desempeño", cerró Martínez.