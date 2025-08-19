La discusión sobre el ordenamiento territorial, el derecho a la ciudad y el régimen municipal en la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe derivó este martes en fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.

La falta de un acuerdo interno en Unidos para definir el dictamen sobre autonomía municipal —tema que estructura gran parte del articulado en debate— generó reproches de los demás bloques, que denunciaron demoras y falta de transparencia en el proceso.

Hacia las 14, tras un cuarto intermedio, el oficialismo aún no había consensuado un texto único sobre la autonomía, pero el socialista Joaquín Blanco (Unidos) introdujo de todos modos la propuesta de regionalización. “La regionalización supone descentralizar el poder y acercarlo a la gente en una provincia diversa”, afirmó.

Pero esta jugada desató la reacción de Más para Santa Fe y Activemos, que cuestionaron que se intentara discutir un punto derivado sin antes fijar posición sobre la autonomía. Además, criticaron que los dictámenes parciales del oficialismo fueron entregados apenas 15 minutos antes del inicio de la sesión.

Diego Giuliano (Más para Santa Fe) advirtió que “debatir el intermunicipalismo sin saber qué plantea el oficialismo en cuanto al régimen municipal será muy complicado” y reclamó incorporar a las regiones intermunicipales en el texto constitucional. Rubén Giustiniani (Activemos) pidió que el debate “se mantenga a puertas abiertas” y reclamó que el oficialismo haga conocer sus propuestas “en un tiempo razonable”.

Más duro fue Juan Monteverde (Más para Santa Fe), quien rechazó la metodología de trabajo: “Son las 14.30 y no sabemos qué quiere el gobierno en este punto de la reforma. Nos dieron este dictamen 15 minutos antes de ingresar al recinto”. El dirigente también cuestionó que el oficialismo se niegue a incorporar derechos de inquilinos en la Constitución.

Finalmente Pablo Corsalini (Más para Santa Fe) se preguntó “por qué no debatimos en este recinto en vez de tener que estar esperando en pasillos mientras el oficialismo discute”. Blanco le respondió: “No va a haber imposiciones. Vamos a preguntarles a cada uno qué piensa. Es una asamblea constituyente y nos vamos a respetar entre todos.”

La jornada continuó con un nuevo cuarto intermedio hasta las 18 para dictaminar sobre los artículos indefinidos, a sabiendas de que la comisión tiene tiempo hasta la medianoche para cerrar despachos. “Otro cuarto intermedio, ¿hasta qué hora? Ayer lo estiraron hasta las 11 de la noche. No estamos viviendo una impronta positiva”, cuestionó Giustiniani al respecto.

Más cuartos intermedios

Sin embargo pasadas las 18, el oficialismo volvió a pedir una prórroga en el debate. Mauricio Maroevich (Unidos) solicitó renovar el cuarto intermedio por dos horas “para seguir el trabajo en Comisión” y explicó que aún se estaban “afinando algunos detalles”.

En la misma línea, Katia Passarino admitió que no lograron consensuar una redacción común que contemplara las miradas de los distintos convencionales y justificó la nueva demora en la necesidad de “ultimar detalles”.

La oposición, sin embargo, expresó su malestar por la dinámica. Diego Giuliano (Más para Santa Fe) remarcó que “los cuartos intermedios son para dialogar entre los distintos bloques”, pero advirtió que en la práctica no habían recibido “ninguna posición ni dato” del oficialismo. “Son cuartos intermedios que no nos permiten avanzar”, reclamó.

Desde Activemos, Rubén Giustiniani elevó la crítica: “La sensación sincera es que la oposición somos la variable de ajuste de los acuerdos del oficialismo. Las pequeñas modificaciones que proponemos se toman muy pocas o ninguna. O se sientan con nosotros, o dentro de dos horas tomaremos nuestra decisión”.

Pablo Farías (Unidos) buscó bajar la tensión al señalar que, pese a las demoras, ya estaban definidos los temas de discusión y “vale la pena seguir intentándolo”.