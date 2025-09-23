La jornada del martes cerró con fuertes señales de alivio en los mercados tras el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Javier Milei. En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el mandatario norteamericano expresó su “completo y total apoyo” al jefe de Estado argentino, lo que revirtió la tendencia negativa de la semana pasada.

El efecto fue inmediato en los títulos públicos en dólares, que treparon hasta 7% en promedio, mientras que el riesgo país bajó a 1.023 puntos, con un piso intradiario de 954 unidades. El indicador de JP Morgan había alcanzado 1.516 puntos el viernes pasado, tras el golpe electoral que sufrió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, el dólar mayorista se negoció en $1.369, un retroceso de 39 pesos o 2,8% respecto del lunes y su valor más bajo desde el 5 de septiembre. El tipo de cambio oficial quedó así un 7,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado este martes en $1.477,28. En el Banco Nación, el billete minorista finalizó en $1.385.

El mercado bursátil también acompañó el clima positivo. El índice S&P Merval subió 0,2% al cierre, luego de haber escalado casi 7% en la rueda anterior. En Wall Street, los ADR de empresas argentinas mostraron un desempeño mixto, con un avance destacado de 3,2% en Edenor.

A la señal política de Trump se sumó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el financiamiento del Banco Mundial. El organismo internacional prevé desplegar hasta USD 4.000 millones en los próximos meses para acompañar la agenda de reformas y crecimiento de Argentina.

“El mercado sigue con expectativas muy altas sobre el respaldo de Estados Unidos, lo que genera un mayor flujo de capitales hacia activos argentinos. La baja del dólar y el repunte de bonos son señales claras de que la tendencia se sostiene”, evaluó Gustavo Ber, economista de Ber Consultants.