La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto que establece el juicio por jurados en la provincia y la iniciativa pasó al Senado santafesino.

El proyecto, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, dispone la integración del juicio por jurados para causas penales con 12 miembros titulares y dos suplentes, que serán sorteados y recibirán una paga por su labor.

La iniciativa establece una serie de delitos donde es obligatoria la conformación del jurado popular y otros casos, en los que es optativa, a pedido del acusado.

Se utilizará en el caso de delitos graves que hayan tenido como resultado la muerte, las torturas, vejaciones, apremios ilegales ejercidos por funcionarios públicos y los abusos sexuales agravado.

También aclara la oportunidad procesal para solicitarlo cuando la competencia es optativa.

Además, el proyecto establece que el panel de jurados titulares y suplentes debe garantizar la paridad de género.

Respecto del veredicto, el jurado podrá determinar que un acusado es "no culpable", "no culpable por razón de inimputabilidad" y "culpable", y debe ser por decisión unánime del jurado. En caso de no arribar a la unanimidad, se contempla una mayoría agravada de diez votos.