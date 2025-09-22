En una jornada cargada de anuncios para el sector agropecuario, el Gobierno confirmó este lunes que las exportaciones de carne bovina y aviar estarán exentas de retenciones hasta el 31 de octubre. La noticia fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025. Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos", expresó Adorni en su cuenta oficial de X.

La medida se suma a la disposición anunciada por la mañana, que estableció retenciones cero para todos los granos durante el mismo período. El paquete refleja la estrategia oficial de apuntalar al agro, uno de los sectores clave para la generación de dólares en el país.

El presidente Javier Milei ya había anticipado en julio, durante su discurso en La Rural, una reducción de las alícuotas. En esa oportunidad, informó la baja de retenciones del 6,75% al 5%, lo que significaba un recorte del 20% para las cadenas de granos y del 26% para las de carne y ganado.

Desde entonces, la Casa Rosada avanza con medidas progresivas de alivio fiscal al campo, en un contexto de fuerte ajuste y necesidad de divisas. La decisión de llevar a cero las retenciones, aunque temporal, se presenta como un gesto político hacia el sector exportador.

Con esta política, el Gobierno intenta sostener el flujo de dólares y a la vez reforzar su narrativa de "baja de impuestos". Resta por verse si la medida se prorrogará después de octubre o si será el anticipo de un esquema más permanente para las exportaciones agropecuarias.