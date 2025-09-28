En las semanas previas a las elecciones, el Gobierno consiguió un respiro crucial para manejar la economía. La eliminación temporal de las retenciones al agro permitió frenar la sangría de divisas y recomponer reservas, que en apenas una semana aumentaron casi USD 2.000 millones. Además, se espera la fuerte liquidación de exportaciones que continuará durante los próximos días, consolidando las reservas en torno a los USD 41.000 millones.

Luis “Toto” Caputo implementó un piso de $1.350 para el dólar oficial, comprando todos los dólares disponibles y evitando que el tipo de cambio descendiera exageradamente. Paralelamente, la reimposición de restricciones cambiarias busca proteger las reservas acumuladas y limitar el arbitraje entre los dólares oficiales y los financieros, un problema que había drenado recursos del Banco Central.

Estas medidas derivaron en un aumento inmediato de la brecha cambiaria: el dólar blue cerró a $1.440 mientras el oficial se mantuvo en $1.350, una diferencia superior al 6%. A su vez, esta situación genera incentivos para importar aprovechando el dólar oficial, mientras los exportadores tienden a esperar mejores cotizaciones, complicando la política cambiaria del equipo económico en lo que resta de octubre.

El apoyo financiero del Tesoro de Estados Unidos, con un desembolso inicial de USD 5.000 millones, se convirtió en otro factor clave para recomponer reservas y dar estabilidad al Central. Aunque las medidas permitieron evitar un descalabro mayor, la gran incógnita sigue siendo cuánto del aumento de reservas se mantendrá hasta las elecciones. Los inversores permanecen atentos, conscientes de que cualquier tensión política o económica podría generar nuevas turbulencias en el mercado cambiario.