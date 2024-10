El gobierno provincial presentó la oferta salarial a docentes santafesinos para el últimos trimestre del año. Consiste en una recomposición del 12% que, por ahora, no conforma del todo al gremio Amsafe.

Desde la Casa Gris pusieron sobre la mesa incrementos del 6% para octubre, 3% para noviembre y 3% para diciembre. Lo mismo que acercaron a los estatales horas antes.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo: “La propuesta consiste en recomponer la diferencia de inflación por lo acumulado del tercer trimestre y dar un incremento. Se garantiza a los agentes, por cargo y por horas cátedra, un mínimo de 60.000 pesos en el primer mes, anticipándole el incremento. Con esos números, los salarios de los trabajadores provinciales serán este año un 124,3% mayores respecto a los de diciembre 2023”.

A su vez, agregó: "De esta forma, de darse las expectativas de inflación que publicó el Banco Central, para todo el año 2024, el incremento salarial equivaldría a la inflación anual; un objetivo muy difícil en un año como el que transitamos, y sin embargo, con el esfuerzo que veníamos haciendo, estamos a poco de poder lograrlo”.

Desde el gremio Amsafe anticiparon su malestar con la propuesta. Su titular, Rodrigo Alonso, señaló: "La propuesta que no toma los reclamos que hace menos de una semana hemos presentado. Nos llama poderosamente la atención que el gobierno desconozca la deuda que todavía tiene con los trabajadores, con los activos, con los jubilados. El gobierno ha tomado una definición nuevamente de presentar una propuesta sin dar cuenta de la pérdida salarial que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación".

Para finalizar, el referente sindical concluyó: "La oferta no da cuenta de la deuda que todavía tiene el gobierno de la paritaria 2023. Acá hay que decir que no hay ni cláusula gatillo, no se le gana la inflación, no se respeta a los docentes".

De la reunión participaron, los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, junto a la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena.

En representación de los docentes, estuvieron: Rodrigo Alonso, Susana Ludmer, María José Marano, Paulo Juncos y Sergio Bruchini, por Amsafe; Pedro Bayugar, Ricardo Vega, Cecilia De Santa María, Martín Lucero, Claudia Solís y Marcelo Mateos por Sadop; Fabián Gonzalez por AMET, y Daniel Domínguez y Mariela Rossi por UDA.