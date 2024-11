El Gobierno pagó este jueves un vencimiento de intereses de US$ 754 millones con el Fondo Monetario Internacional, lo que se sintió en las reservas, que cayeron a US$ 29.677 millones. Se trató del último pago del año con el organismo, que fue cancelado con recursos propios.

Es que aún no se liberaron US$ 532 millones pendientes del Fondo. El compromiso de deuda se canceló sin la reducción en los sobrecargos aprobada por el FMI, ya que el alivio se aplicará recién para los pagos de 2025. El próximo año vencen US$ 3.300 millones de intereses con el Fondo y la Argentina ya no recibirá desembolsos, a menos que acuerde un nuevo programa.

El Gobierno confía en que la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump facilitará desembolsos de fondos frescos por parte del FMI. La Argentina tiene pendiente la aprobación de las últimas dos auditorías correspondientes al segundo y tercer trimestre del año.

La primera preveía el desembolso de US$ 532 millones el 10 de agosto y la segunda el giro de US$ 550 millones a partir del 10 de noviembre, un monto que en total compensa el último pago de intereses realizado.