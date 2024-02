El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este jueves que no está en la agenda del presidente Javier Milei la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada a fines del 2020, tras conocerse un proyecto de ley presentado esta semana por un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA).

"No es parte de la agenda del Presidente, no es decisión del Presidente y no está impulsada (la iniciativa) de ninguna manera por el Poder Ejecutivo", afirmó Adorni acerca del proyecto en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Al respecto, insistió en que "hoy en el Poder Ejecutivo estamos abocados y trabajando sin ningún tipo de descanso en otro tipo de temas que son muchísimo más urgentes y relevantes que ocuparnos de este tema".

Además, subrayó que ese tema "es una discusión estrictamente legislativa" y recordó que "la iniciativa fue de la diputada Bonacci".

El proyecto de ley fue ingresado el lunes por la diputada de La Libertad Avanza Rocío Belén Bonacci y cuenta con el apoyo de sus compañeros de bancada Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago.

La propia Bonacci aclaró este jueves que el proyecto para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que presentó esta semana en el Congreso, es una iniciativa propia y "no del Poder Ejecutivo".

"El proyecto es mi iniciativa no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos", publicó la diputada esta madrugada en su cuenta de la plataforma X.

La iniciativa pretende revocar el IVE, sancionado durante la gestión del presidente Alberto Fernández, en 2020.

Pese a que desde el Ejecutivo deslindaron el tema hacia el legislativo, fuentes de la Casa Rosada dijeron que "si hoy se tratara el tema en el Congreso habría una derogación de la IVE", al analizar la composición de legisladores de LLA y del PRO y legisladores afines en el pensamiento en ese tema.

De hecho, con el expresidente Mauricio Macri hubo un tratamiento del IVE que no prosperó.