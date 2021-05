El Gobierno nacional decidió este jueves extender la suspensión de despidos por 30 días, hasta el 30 de junio, en un encuentro del Gabinete económico que encabezó el presidente Alberto Fernández.



"Se decidió prorrogar la suspensión de despidos hasta el 30 de junio, es una medida muy importante en estas circunstancias, atravesando la segunda ola", dijo la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, al finalizar la reunión que se desarrolló en la quinta presidencial de Olivos.



Agregó que la suspensión de despidos "es un instrumento que al país le ha dado muy buenos resultados en términos de la protección del empleo y de las capacidades que tienen las empresas".



Si bien la reunión de Gabinete económico se realiza todas las semanas, la de este jueves tuvo especial relevancia en el marco de las medidas más restrictivas que el Gobierno nacional debió tomar para hacer frente a la segunda ola de coronavirus, que en las últimas semanas mostró un crecimiento exponencial de casos y requerimientos de internaciones en terapia intensiva.



Dado que los sectores más afectados por estas medidas son los más vulnerables, el Gobierno nacional trabaja desde el inicio de la pandemia en medidas para mitigar sus efectos en ese sector.



En este marco es que se anunció la prórroga de la suspensión de despidos por 30 días y se repasaron otras medidas que desde el Poder Ejecutivo nacional se vienen tomando en el mismo sentido.

Ayuda a los sectores más afectados

"El viernes pasado se pagó a las personas que ya tenían el plástico de la Tarjeta Alimentar, ya se hicieron los depósitos para las familias que tienen chicos hasta 14 años incluidos", dijo Todesca respecto a esta medida que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo.



El alcance de la Tarjeta Alimentar fue ampliado recientemente para alcanzar a mayor cantidad de familias, se hizo llevando la edad de los niños cuyas familias reciben este beneficio a 14 años y elevando el monto en los casos de aquellas familias con varios hijos.



Todesca señaló que "para quienes no tienen la Tarjeta Alimentar, el monto que corresponde a las familias, que son 6.000, 9.000, o 12.000 pesos de acuerdo a que tengan un hijo, dos, tres o más, se va a depositar a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de aquí hasta el 3 de junio".



En cuanto a las familias, explicó que "no tienen que hacer ningún trámite" y que "lo hace la Anses, en base a los datos que tiene cruzados".



"Esto alcanza a casi a 4 millones de niños y niñas de la Argentina, y creemos que es una buena plataforma para este momento", dijo Todesca.



La mesa de trabajo de hoy estuvo encabezada por el Presidente e integrada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el titular de Producción, Matías Kulfas; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.



La agenda de la reunión tenía como temas principales aquellos que vienen siendo tratados durante los últimos encuentros del Gabinete económico, en especial la cuestión del alza de precios y la coyuntura económica durante la pandemia, pero el principal anuncio fue la extensión de la suspensión de despidos.



Se incluyeron así en la agenda el tema del Repro, que ya tiene abierta la inscripción, en el que el Estado asiste con hasta 22.000 pesos por trabajador e incluye a monotributistas y autónomos; la inflación, con el consenso en cuanto a continuar con el sistema de precios cuidados, y seguir trabajando la ley de góndolas.



También se incluyó la situación fiscal, en la que dieron cuenta de "un aumento importante de los ingresos tributarios" debido a la implementación de la ley de solidaridad social, la reactivación productiva y el aporte extraordinario de las grandes fortunas y los controles de la AFIP "en la cadena de alimentos y en particular de la carne".