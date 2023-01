Tras varios días de intensas especulaciones, el Gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias del Congreso el 23 de enero para tratar un temario que incluirá la solicitud de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que impulsa el oficialismo.

Hasta días atrás, la versión que más fuerza tenía era que el Poder Ejecutivo iba a citar al Congreso a trabajar desde el 16 de enero, pero con la mayoría de los diputados y senadores nacionales de vacaciones se trata de un objetivo demasiado ambicioso.

De todos modos, el Gobierno siempre manejó la carta de una convocatoria en la segunda quincena de enero. "La parte en que el 23 de enero no es parte de la segunda quincena de enero me supera. No hay ningún cambio de posición del gobierno", había contestado la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti para hacer frente a las críticas de medios de comunicación que referían a una postergación de la fecha de citación a sesiones extraordinarias.

Además del juicio político a la Corte, el Gobierno tiene previsto incluir en el temario de extraordinarias proyectos de ley como el programa de exteriorización de capitales, la moratoria previsional y una reforma del INDEC, entre otras iniciativas de índole económica.

Cerruti afirmó que "es necesaria una reforma judicial" porque "la Justicia en Argentina socava el Estado de derecho".

"Por ejemplo, la reunión de Lago Escondido demuestra que la Justicia en Argentina actúa en contra del Estado de derecho cuando un grupo de jueces se reúne con un empresario periodístico y funcionarios, para organizar fallos judiciales y después arman un intento de encubrimiento", advirtió la portavoz.