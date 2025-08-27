El Ministerio de Economía informó que la última licitación de agosto terminó con una absorción neta de $700.000 millones, tras adjudicar $7,67 billones frente a vencimientos por 7,7 billones. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, destacó que el Tesoro consiguió refinanciar el 114% de sus compromisos, lo que para el Gobierno significa un alivio en la previa de las elecciones bonaerenses.

La demanda se concentró en las Lecap a corto y mediano plazo y en los bonos ajustados por la tasa de política monetaria (TAMAR), con vencimientos en 2026. En cambio, las alternativas atadas al dólar quedaron prácticamente desiertas, un dato que refleja la cautela de los inversores frente al riesgo cambiario.

Según las consultoras privadas, el éxito de la colocación estuvo sostenido por medidas previas del Banco Central, como la suba de encajes y posibles intervenciones en la curva de rendimientos. Portfolio Personal Inversiones advirtió que en los días anteriores se registraron operaciones “inusuales” que sugieren participación oficial para contener tasas. En otras palabras, sin apoyo del BCRA, el resultado podría haber sido muy distinto.

Aunque la licitación permitió descomprimir la presión de corto plazo, los analistas coinciden en que el Gobierno apenas gana tiempo. La estrategia de ofrecer tasas cercanas al 5% mensual y trasladar los vencimientos más allá de 2026 implica un peso creciente hacia adelante, en un contexto donde el mercado ya exhibe señales de desconfianza.

La pregunta de fondo es cuánto durará este esquema basado en parches y colocaciones forzadas. Por ahora, el Ejecutivo celebra un respiro técnico, pero la sostenibilidad de la deuda en pesos y la confianza en la política económica continúan bajo la sombra de un futuro incierto.