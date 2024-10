NO ALCANZA

Docentes rechazaron la oferta del Gobierno, que la impone igual por decreto Es un 6,8% de aumento, pero el gremio lo rechaza porque no representa la solución que sí depara la Ley de Financiamiento Universitario que Milei vetó. Lo que exigen "no es un incremento salarial, sino converger los salarios y la inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo".