El Ministerio de Capital Humano reconoció en un documento oficial que la auditoría con la que el Gobierno justificó el corte de alimentos a los comedores populares "resulta ser inexistente". La revelación confirma que la administración mintió al asegurar que el 50% de dichos comedores no existían.

El argumento de la auditoría fantasma fue utilizado por el presidente Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello y el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para suspender el envío de alimentos. Según El Destape, esta justificación derivó en la retención de millones de kilos de comida que casi terminan vencidos en los galpones ministeriales.

La confesión oficial llegó en respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada Natalia Zaracho el 16 de mayo de 2024, justo un día después de que Posse utilizara ese supuesto informe en su presentación en el Congreso.

Ante la negativa inicial de Pettovello de entregar la documentación, la diputada judicializó el tema y obtuvo un fallo favorable, forzando al ministerio a responder. Ahora, más de un año después, Capital Humano admitió por escrito que tal auditoría no existe.

La mentira de Posse en el Congreso

La versión taquigráfica de aquella sesión de mayo de 2024 registra a Posse afirmando: "Se hizo una auditoría (...) casi el 50 por ciento de los comedores no existían".

Posse agregó en ese momento que se habían detectado "direcciones donde nunca funcionó un comedor y, en otros casos, donde los comedores habían funcionado mucho tiempo atrás".

El medio que reveló el documento concluye que lo único cierto que dijo el exjefe de Gabinete fue que "salió en los diarios", pero aclara que esos medios solo replicaron una mentira difundida por el propio Gobierno.

(NA)