El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) se consolidó como tercera fuerza más votada a nivel nacional y celebró la ampliación de bancas en la Cámara de Diputados, de 2 a 4 representantes, el buen resultado en Jujuy, donde se ubicó como tercer espacio con casi 100.000 votos, y el ingreso de varios concejales en municipios bonaerenses.



Avanzado el escrutinio provisorio, el FIT-U reafirmaba el resultado que obtuvo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre, y sumaba cerca de un millón 500 mil votos, lo que representa cerca de un 6 por ciento de las voluntades nacionales.



Con casi 100.000 votos en la provincia de Jujuy, el FIT se ubicó tercero en esa provincia y logró una banca en el Congreso Nacional; aunque la exigua diferencia que les lleva el frente de todos (1.400 votos), hace ilusionar a sus dirigentes con la posibilidad de conseguir el segundo lugar detrás de Juntos por el Cambio.



Además, la Izquierda obtuvo bancas en la provincia de Buenos Aires, donde con más de 538.000 votos obtuvo el 6,76 por ciento de los votos; y una en la Ciudad de Buenos Aires, donde sus 138.000 votos representaron a un 7,7 por ciento del padrón.



Si bien en estos dos distritos se ubicó en cuarto lugar, en la sumatoria de distritos nacionales logró consolidarse como tercera fuerza.



Los candidatos esperaron los resultados de las elecciones legislativas en el Hotel Tribeca, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras preparaban las palabras que dirían y la militancia desde un escenario montado sobre la calle Talcahuano.



Desde el interior del búnker, apenas conocidos los primeros resultados, Romina del Plá, segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, señaló a Télam que "el Frente de Izquierda hizo una campaña enorme, que ha reflejado en el crecimiento de los votos, y por primera vez logramos una banca en la Ciudad".



"En algunos distritos perforamos el piso de disputa con el peronismo; y estamos muy contentos, por supuesto estamos esperando el escrutinio definitivo para ver si tenemos posibilidades de que entre la banca de -Néstor- Pitrola -segundo candidato en la Ciudad-", agregó.



Por su parte, Nicolás del Caño, electo diputado por la provincia de Buenos Aires, tuiteó: "Muchas gracias por el apoyo. Con enorme esfuerzo de miles en todo el país, el Frente de Izquierda logra la mejor elección desde que se conformó. Vamos con Myriam Bregman, Romina del Plá y Alejandro Vilca (Jujuy) , que estaría entrando al Congreso con el 96% escrutado en histórica elección".



En declaraciones a la prensa, Bregman afirmó: “Creo que es la consecuencia de muchos años de lucha y pelea. Acá no hay consultores catalanes, ni de Villa del Parque que nos vengan a decir qué cosas decir para no caer mal a la opinión pública”.



“La campaña la hicimos desde abajo, mostrando lo que somos y hacemos cada día. El reconocimiento fue enorme porque después de 20 años tenemos una banca en la Ciudad de Buenos Aires, dos diputados en la provincia de Buenos Aires y peleando el segundo lugar en Jujuy“.



"Es histórica la elección en la provincia de Buenos Aires: En Morón, en Merlo, en La Matanza, en José C. paz estaríamos obteniendo concejales por esta gran campaña de la barriada popular", dijo y agregó sobre su ingreso a la Cámara de Diputados: "Demostramos que la Izquierda es consecuente, la banca que obtuvimos es producto de enorme lucha".



Gabriel Solano, legislador porteño electo, también habló en el búnker: "Estamos satisfechos, teníamos el desafío de hacer una mejor elección que en las PASO y lo logramos, es nuestra mejor elección desde el 2011".



En tanto, Celeste Fierro, tercera candidata a diputada nacional por la Ciudad, señaló: "Queremos agradecerle a la militancia, a los fiscales y a los que nos eligieron, ya que en esta elección se demuestra que crecemos como fuerza nacional, tenemos que festejar la mejor elección".



Debido a los protocolos sanitarios, el búnker del Frente de Izquierda, ubicado en el Hotel Tribeca, sobre Bartolomé Mitre al 1200, no permitió el ingreso de la militancia y simpatizantes del Frente, por lo que los candidatos aguardaron los resultados únicamente con los equipos de prensa.



Sobre la calle Talcahuano, frente al escenario, se vieron pancartas y banderas del Frente de Izquierda (FIT), el Partido Obrero (PO), la Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), pero aún no se perciben militantes.