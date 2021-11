La candidata a senadora santafesina del Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García, afirmó este domingo a la noche en Rosario que “lo que hicimos es inmenso” al conseguir una banca en la Cámara de Diputados para la exintendenta Mónica Fein y ubicarse como tercera fuerza más votada en la provincia.



“Lo que hicimos es inmenso, llegamos en este tiempo de pérdidas pero seguimos adelante el camino”, dijo García, la esposa del recientemente fallecido exgobernador, Miguel Lifschitz.



García, quien no ingresará al Senado de la Nación, señaló en que con la renovación de la banca en Diputados para el FAP “nos va a tocar como oposición responsables ser quien se siente, no a confrontar, sino a solucionar los problemas que aquejan a la gente”.



Con el 72% de los votos escrutados en Santa Fe, el FAP se ubicada en tercer lugar con el 12,33% de los votos, de acuerdo al recuento provisorio, lo que le permitiría renovar el único escaño que posee en la Cámara baja.



García sostuvo que “la gente tiene una bronca, una decepción porque la política se ha desconectado y no está en los intereses y los problemas” cotidianos, pero aseguró que “la salida es colectiva, la salida es con más política”.