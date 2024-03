NO HUBO LLAMADO A ELECCIONES

El PJ aceptó la salida de Alberto Fernández, pero no tendrá un sucesor inmediato En su Congreso Nacional, el Partido Justicialista aprobó la licencia que pidió el ex mandatario argentino, con lo cual dejó la presidencia del espacio. No obstante, se resolvió también la creación de una mesa de acción política que ejercerá como conducción transitoria.